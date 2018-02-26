Генсек ООН закликав припинити "пекло на землі" в сирійській Східній Гуті
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш в понеділок закликав протиборчі сторони реалізувати рішення про 30-денне припинення вогню в Сирії відповідно до заклику великих держав на вихідних, передає УНН з посиланням на Reuters.
З його слів, установи ООН готові надати гуманітарну допомогу і евакуювати серйозно поранених з анклаву повстанців поблизу Дамаска - Східної Гути, де живуть в облозі 400 тисяч осіб.
"Східна Гута не може чекати, настав час зупинити це пекло на землі", - сказав А.Гутерреш Раді ООН з прав людини, яка розпочала свою основну чотиритижневу щорічну сесію в Женеві.
Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн повідомив, що повітряні удари по Східній Гуті в понеділок вранці тривали.
Нагадаємо, 24 лютого Рада безпеки ООН одноголосно підтримала резолюцію, у якій вимагає 30-денного припинення вогню в Сирії для того, щоб надати медичну та гуманітарну допомогу постраждалим у конфлікті.