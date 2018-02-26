Генсек ООН призвал прекратить "ад на земле" в сирийской Восточной Гуте

С его слов, учреждения ООН готовы предоставить гуманитарную помощь и эвакуировать серьезно раненых из анклава повстанцев вблизи Дамаска - Восточной Гуты, где живут в осаде 400 тысяч человек.

"Восточная Гута не может ждать, настало время остановить этот ад на земле", - сказал А.Гутерреш Совету ООН по правам человека, который начал свою основную четырехнедельную ежегодную сессию в Женеве.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн сообщил, что воздушные удары по Восточной Гуте в понедельник утром продолжались.

Напомним, 24 февраля Совет безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию, в которой требует 30-дневного прекращения огня в Сирии для того, чтобы оказать медицинскую и гуманитарную помощь пострадавшим в конфликте.