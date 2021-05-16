Генсек ООН назвав єдиний шлях припинення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною

Цитата:

"Єдиний шлях вперед - повернутися до переговорів з метою вирішення проблеми двох держав, коли дві держави живуть пліч-о-пліч в умовах миру, безпеки і взаємного визнання, зі столицею обох держав в Єрусалимі, на підставі відповідних резолюцій ООН", - сказав Гутерріш.

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Він наголосив, що Організація Об'єднаних Націй активно закликає всі сторони до негайного припинення вогню.

"Цей останній раунд насильства лише увічнює цикли смерті, руйнування і відчаю та відсуває все далі за обрій будь-які надії на співіснування і мир. Він повинен негайно припинитися. Ракети і міномети з одного боку і повітряні та артилерійські обстріли з іншого повинні припинитися. Я закликаю всі сторони прислухатися до цього заклику", - зазначив Генсек ООН.

Доповнення

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбулося на початку травня. Тоді ізраїльська влада почали виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі. За цим послідували протести і заворушення.

10 травня в ситуацію втрутилося радикальне угрупування ХАМАС, що контролює сектор Газа. Після того, як Ізраїль відмовився виконати їхні вимоги, члени угруповання приступили до обстрілу території країни з ракетних установок.

Також повідомлялося, що з початку нового загострення конфлікту загинули 174 палестинці, 47 серед яких - діти. Ще 1200 палестинців були поранені.

Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.