Генсек ООН назвал единственный путь прекращения конфликта между Израилем и Палестиной

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"Единственный путь вперед - вернуться к переговорам с целью решения проблемы двух государств, когда два государства живут бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, со столицей обоих государств в Иерусалиме, на основании соответствующих резолюций ООН", - сказал Гутерреш.

Детали

Он отметил, что Организация Объединенных Наций активно призывает все стороны к немедленному прекращению огня.

"Этот последний раунд насилия только увековечивает циклы смерти, разрушения и отчаяния и отодвигает все дальше за горизонт любые надежды на сосуществование и мир. Он должен немедленно прекратиться. Ракеты и минометы с одной стороны и воздушные и артиллерийские обстрелы с другой должны прекратиться. Я призываю все стороны прислушаться к этому призыву", - отметил Генсек ООН.

Дополнение

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки.

10 мая в ситуацию вмешалась радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. После того, как Израиль отказался выполнить их требования, члены группировки приступили к обстрелу территории страны из ракетных установок.

Также сообщалось, что с начала нового обострения конфликта погибли 174 палестинца, 47 среди которых - дети. Еще 1200 палестинцев были ранены.

Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.