Генсек ООН Антоніу Гутерреш приїхав в Одесу

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"До Одеси з офіційним візитом прибув Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він відвідав Одеський порт, звідки експортується зерно в рамках стамбульської угоди", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та Генсек ООН Антоніу Гутерреш під час перемовин у Львові 18 серпня обговорили параметри місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

Зеленський також закликав Гутерреша застосувати всі можливості ООН, щоб забезпечити виконання росією усіх норм міжнародного права щодо полонених.