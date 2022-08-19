Генсек ООН Антоніу Гутерреш приїхав в Одесу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш з офіційним візитом приїхав в Одесу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.
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"До Одеси з офіційним візитом прибув Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він відвідав Одеський порт, звідки експортується зерно в рамках стамбульської угоди", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський та Генсек ООН Антоніу Гутерреш під час перемовин у Львові 18 серпня обговорили параметри місії МАГАТЕ на ЗАЕС.
Зеленський також закликав Гутерреша застосувати всі можливості ООН, щоб забезпечити виконання росією усіх норм міжнародного права щодо полонених.