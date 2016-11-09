Генсек НАТО сподівається на роботу з Д.Трампом щодо нових викликів безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг привітав обраного президентом США Дональда Трампа в середу і сказав, що лідерство США "важливе, як ніколи" за часів нових викликів безпеки від гібридної війни і кібератак до тероризму, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Сильний НАТО - добре для Сполучених Штатів, і добре для Європи", - сказав Й.Столтенберг, підкресливши, що трансатлантичний альянс повинен залишатися сильним.
"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з паном Трампом найближчим часом, і запрошую його в Брюссель на саміт НАТО в наступному році, щоб обговорити шляхи просування вперед", - додав Генсек НАТО.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.