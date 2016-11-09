Генсек НАТО надеется на работу с Д.Трампом относительно новых вызовов безопасности

"Сильный НАТО - хорошо для Соединенных Штатов, и хорошо для Европы", - сказал Й.Столтенберг, подчеркнув, что трансатлантический альянс должен оставаться сильным.

"Я с нетерпением жду встречи с господином Трампом в ближайшее время, и приглашаю его в Брюссель на саммит НАТО в следующем году, чтобы обсудить пути продвижения вперед", - добавил Генсек НАТО.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.