Генсек НАТО надеется на работу с Д.Трампом относительно новых вызовов безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил избранного президентом США Дональда Трампа в среду и сказал, что лидерство США "важно, как никогда" во времена новых вызовов безопасности от гибридной войны и кибератак до терроризма, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Сильный НАТО - хорошо для Соединенных Штатов, и хорошо для Европы", - сказал Й.Столтенберг, подчеркнув, что трансатлантический альянс должен оставаться сильным.
"Я с нетерпением жду встречи с господином Трампом в ближайшее время, и приглашаю его в Брюссель на саммит НАТО в следующем году, чтобы обсудить пути продвижения вперед", - добавил Генсек НАТО.
Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.