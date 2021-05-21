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Генсек НАТО обговорив з Макроном скупчення російських військ біля кордонів України

Київ • УНН

 • 20959 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі в п'ятницю, 21 травня, обговорив скупчення російських військ біля кордонів України. Про це йдеться в пресрелізі НАТО за підсумками зустрічі, передає УНН.

Генсек НАТО обговорив з Макроном скупчення російських військ біля кордонів України

Цитата:

“Два лідери (під час переговорів - ред.) торкнулися ситуації в Україні, при цьому Столтенберг зазначив, що у Росії все ще більше військ в Україні і навколо неї, ніж до недавньої ескалації. Генеральний секретар закликав до мирного врегулювання, високо оцінивши роль Франції в нормандському форматі”, - сказано у прес-релізі.

Деталі

Повідомляється, що метою зустрічі було обговорення підготовки до майбутнього саміту лідерів НАТО, запланованого на 14 червня.

Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

Міністр оборони України Андрій Таран 12 травня заявив, що Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною, сьогодні можна говорити про відвід усього 4 тисяч військових з даної ділянки.

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