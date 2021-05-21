Генсек НАТО обсудил с Макроном скопления российских войск у границ Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в пятницу, 21 мая, обсудил скопление российских войск у границ Украины. Об этом говорится в пресс-релизе НАТО по итогам встречи, передает УНН.
Цитата:
"Два лидера (в ходе переговоров - ред.) коснулись ситуации в Украине, при этом Столтенберг отметил, что у России все еще больше войск в Украине и вокруг нее, чем до недавней эскалации. Генеральный секретарь призвал к мирному урегулированию, высоко оценив роль Франции в нормандском формате", - говорится в пресс-релизе.
Детали
Сообщается, что целью встречи было обсуждение подготовки к предстоящему саммиту лидеров НАТО, запланированному на 14 июня.
Контекст
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.
Министр обороны Украины Андрей Таран 12 мая заявил, что Россия очень медленно отводит войска от границы с Украиной, на сегодня можно говорить об отводе всего 4 тысяч военных с данного участка.