Генсек НАТО: НАТО відповість на дії РФ значним підсиленням колективної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Північноатлантичний альянс переведе значне число своїх військових для посилення режиму несення служби в якості відповіді на російську активність. Про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив в інтерв'ю газеті Times, передає УНН.
“Ми побачили, як Росія стає все більш діяльною в багатьох аспектах. Ми побачили Росію, істотно нарощуючу військову міць протягом багатьох років”, — сказав він.
Однак при цьому, як зазначило видання, генсек альянсу згадав і про важливість підтримання зв’язків між НАТО і Росією.
“Ми також бачили, як Росія використовує пропаганду в Європі серед союзників по НАТО, і це саме та причина, по якій НАТО реагує у відповідь. Ми відповідаємо самим значним посиленням нашої колективної безпеки з часів закінчення холодної війни”, — ствердив Й.Столтенберг.
Повідомивши, що альянс розглядає можливість підвищення боєготовності багатьох із числа 3 млн своїх військовослужбовців, Є.Столтенберг конкретних цифр не навів. У той же час видання припускає, що він мав на увазі сухопутні війська.
Як повідомляв УНН, генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг визнав, що Європа наразі перебуває у важкій ситуації в сфері безпеки, але відмовився назвати те, що відбувається, “холодною війною”.