Генсек НАТО: НАТО ответит на действия РФ значительным усилением коллективной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Североатлантический альянс переведет значительное число своих военных для усиления режима несения службы в качестве ответа на российскую активность. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью газете Times, передает УНН.
"Мы увидели, как Россия становится все более деятельной во многих аспектах. Мы увидели Россию, существенно наращивающую военную мощь в течение многих лет ", - сказал он.
Однако при этом, как отметило издание, генсек альянса вспомнил и о важности поддержания связей между НАТО и Россией.
"Мы также видели, как Россия использует пропаганду в Европе среди союзников по НАТО, и это именно та причина, по которой НАТО реагирует в ответ. Мы отвечаем самым значительным усилением нашей коллективной безопасности со времен окончания холодной войны", - подтвердил Й.Столтенберг.
Сообщив, что альянс рассматривает возможность повышения боеготовности многих из числа 3 млн своих военнослужащих, Е.Столтенберг конкретных цифр не привел. В то же время издание предполагает, что он имел в виду сухопутные войска.
Как сообщал УНН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Европа сейчас находится в тяжелой ситуации в сфере безопасности, но отказался назвать то, что происходит, "холодной войной".