Генпрокурор зазначив, що не планує звільняти С.Горбатюка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Голова Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк взявся за справи і має довести їх до суду. Знімати його, вважаю, неправильно. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Знімати його (С.Горбатюка — ред.), я вважаю, неправильним. Я вважав і вважаю — Горбатюк взявся за справи і має довести їх до суду. На пряме запитання, коли це відбудеться, він з останніх з нарад (повідомив — ред.), що їм потрібно ще два-три роки. Адвокати Небесної Сотні його підтримали. Я не збираюся звільняти Горбатюка, який користується довірою адвокатів Небесної Сотні”, — сказав він.
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Ю.Луценко також наголосив, що планує зустрітися з родинами загиблих та постраждалих. “Якщо вони вважають, що слідство по цьому епізоду, по цих подіях йде нормально. Думаю, що я погоджуся з ними”, — зазначив він.
Нагадаємо, Керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк назвав причини, через які у його департаменту забрали “велику кримінальну справу” щодо екс-президента України Віктора Януковича.
Як повідомляв УНН, з метою удосконалення організації роботи Генеральної прокуратури реорганізовано Департамент спеціальних розслідувань ГПУ.