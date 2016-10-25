Генпрокурор отметил, что не планирует увольнять С.Горбатюка

"Снимать его (С.Горбатюк - ред.), я считаю, неправильно. Я считал и считаю - Горбатюк взялся за дела и должен довести их до суда. На прямой вопрос, когда это произойдет, он на последнем из совещаний (сообщил - ред .), что им нужно еще два-три года. Адвокаты Небесной Сотни его поддержали. Я не собираюсь освобождать Горбатюка, который пользуется доверием адвокатов Небесной Сотни ", - сказал он.

Ю.Луценко также отметил, что планирует встретиться с семьями погибших и пострадавших. "Если они считают, что следствие по этому эпизоду, по этим событиям идет нормально. Думаю, что я соглашусь с ними", - отметил он.

Напомним, Руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк назвал причины, по которым в его департамента забрали "большое уголовное дело" в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщал УНН, с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизовано Департамент специальных расследований ГПУ.