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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Генпрокурор полетів до Гааги

Генпрокурор полетів до Гааги

Київ • УНН

 • 10271 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко полетів до Гааги для переговорів із представниками Міжнародного кримінального суду, щодо можливості розгляду злочинів, вчинених проти учасників Революціі Гідності. Про це на свої сторінці Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

"Луценко, курс на Гаагу. Попереду переговори із представниками Міжнародного кримінального суду. Обговорення можливості розгляду МКС злочинів, вчинених проти учасників Революціі Гідності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко сказав судити його роботу на посаді очільник ГПУ за "справою Майдану".

Як повідомляв УНН, з метою удосконалення організації роботи Генеральної прокуратури реорганізовано Департамент спеціальних розслідувань ГПУ.

Українські Національні Новини

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