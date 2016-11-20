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15 марта, 19:03 • 108252 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147419 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126035 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119386 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106257 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102120 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95623 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126196 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Генпрокурор полетел в Гаагу

Генпрокурор полетел в Гаагу

Киев • УНН

 • 10271 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко улетел в Гаагу для переговоров с представителями Международного уголовного суда, относительно возможности рассмотрения преступлений, совершенных против участников Революции Достоинства. Об этом на своей странице Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"Луценко, курс на Гаагу. Впереди переговоры с представителями Международного уголовного суда. Обсуждение возможности рассмотрения МУС преступлений, совершенных против участников Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко сказал судить его работу на посту глава ГПУ по "делу Майдана".

Как сообщал УНН, с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизован Департамент специальных расследований ГПУ.

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