Генпрокурор полетел в Гаагу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко улетел в Гаагу для переговоров с представителями Международного уголовного суда, относительно возможности рассмотрения преступлений, совершенных против участников Революции Достоинства. Об этом на своей странице Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"Луценко, курс на Гаагу. Впереди переговоры с представителями Международного уголовного суда. Обсуждение возможности рассмотрения МУС преступлений, совершенных против участников Революции Достоинства", - говорится в сообщении.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко сказал судить его работу на посту глава ГПУ по "делу Майдана".
Как сообщал УНН, с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизован Департамент специальных расследований ГПУ.