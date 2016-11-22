Генконсульство РФ просить про зустріч із затриманими на кордоні з Кримом військовими-дезертирами

"У зв'язку з поширеною в українських ЗМІ інформацією про затримання 20 листопада 2016 року органами СБУ громадян Російської Федерації М.Є. Одинцова і А.В. Баранова генеральне консульство Росії в Одесі направило українській стороні ноту з проханням надати копії документів, що підтверджують їх особу та громадянство, а також організувати зустріч російського консульського співробітника з затриманими ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міноборони РФ повідомило, що нібито співробітники СБУ незаконно затримали і вивезли з анексованого Криму в Україну двох “російських військовослужбовців” і проти них, за даними російського оборонного відомства, намагаються сфабрикувати кримінальне переслідування.

Як повідомляв УНН, у Міноборони України підтримали затримання військових-перебіжчиків з Криму, які зрадили присязі і перейшли служити до російського війська.