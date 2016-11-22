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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Генконсульство РФ просит о встрече с задержанными на границе с Крымом военными-дезертирами

Киев • УНН

 • 6904 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Генеральное консульство России в Одессе направило Украине ноту с просьбой предоставить копии документов, подтверждающих личность граждан России, а также организовать встречу с ними, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Генконсульство РФ просит о встрече с задержанными на границе с Крымом военными-дезертирами

"В связи с распространенной в украинских СМИ информации о задержании 20 ноября 2016 года органами СБУ граждан Российской Федерации М.Е. Одинцова и А.В. Баранова генеральное консульство России в Одессе направило украинской стороне ноту с просьбой предоставить копии документов, подтверждающих их личность и гражданство, а также организовать встречу российского консульского сотрудника с задержанными", - говорится в сообщении.

Напомним, Минобороны РФ сообщило, что якобы сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из аннексированного Крыма в Украину двух "российских военнослужащих" и против них, по данным российского оборонного ведомства, пытаются сфабриковать уголовное преследование.

Как сообщал УНН, в Минобороны Украины подтвердили задержание военных-перебежчиков из Крыма, которые изменили присяге и перешли служить в российскую армию.

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