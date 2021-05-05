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Генеральний інспектор Міноборони США вивчить, наскільки серйозно Пентагон ставиться до НЛО

Генеральний інспектор Міноборони США вивчить, наскільки серйозно Пентагон ставиться до НЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США проаналізує, наскільки серйозно Пентагон ставиться до випадків порушення повітряного простору країни і закритих польотних зон над американськими базами непізнаними літаючими об’єктами (НЛО), які почастішали за останні роки. Про це повідомила у вівторок увечері газета Politico, пише УНН.

Деталі

Цей аналіз, як зазначило видання, проведуть напередодні очікуваної в червні презентації в Конгресі США звіту з цього питання, складеного американськими службами безпеки. Доповідь була підготовлена в зв’язку з появою у деяких законодавців сумнівів в тому, що певні державні відомства в повній мірі діляться з ними інформацією про НЛО.

“Мета цієї оцінки — визначення комплексу заходів, що вживаються міністерством оборони щодо непояснених повітряних явищ (Unidentified Aerial Phenomena, UAP), — наводить Politico заяву помічника генінспектора Міноборони Рендольфа Стоуна. — Ми, можливо, переглянемо мету проведеної оцінки і розглянемо пропозиції від керівництва щодо постановки додаткових або змінених цілей”.

На сьогоднішній день, вказало видання, невідомо, хто саме прийняв рішення про проведення такої “перевірки” генеральним інспектором Пентагону. У самому відомстві це поки ніяк не коментують. Газета пояснила, що зазвичай офіс генінспектора Міноборони проводить розслідування щодо передбачуваних серйозних порушень з боку військових.

У серпні минулого року Міністерство оборони США оголосило про формування цільової групи для розслідування і вивчення випадків появи невпізнаних літаючих об’єктів або непояснених повітряних явищ, які спостерігали американські військові льотчики. Саме ця група, як очікується, внесе основний внесок в підготовку звіту для Конгресу.

“Потрібно буде зрозуміти, як стало можливим, що закритий повітряний простір над військовими (об’єктами) регулярно — місяцями і роками — порушується і нікого в міністерстві оборони або Конгресі не ставлять до відома про це, — прокоментував газеті розпочату перевірку колишній заступник помічника міністра оборони США по питань розвідки Крістофер Меллон. — Це гідно того, щоб вони це розслідували”.

Раніше

Варто додати, що восени минулого року Міністерство оборони Японії і Сили самооборони отримали інструкції на випадок зустрічі з непізнаними літаючими об’єктами (НЛО), які в тому числі наказують здійснити збір інформації про об’єкт в максимально можливому обсязі.

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