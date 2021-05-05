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Генеральный инспектор Минобороны США изучит, насколько серьезно Пентагон относится к НЛО

Генеральный инспектор Минобороны США изучит, насколько серьезно Пентагон относится к НЛО

Киев  •  УНН

 • 20997 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Офис генерального инспектора Министерства обороны США проанализирует, насколько серьезно Пентагон относится к участившимся за последние годы случаям нарушения воздушного пространства страны и закрытых полетных зон над американскими базами неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом сообщила во вторник вечером газета Politico, пишет УНН.

Детали

Этот анализ, как отметило издание, проведут в преддверии ожидаемой в июне презентации в Конгрессе США отчета по данному вопросу, составленного американскими службами безопасности. Доклад был подготовлен в связи с появлением у некоторых законодателей сомнений в том, что определенные государственные ведомства в полной мере делятся с ними информацией о НЛО.

“Цель этой оценки — определение комплекса мер, предпринимаемых министерством обороны в отношении необъяснимых воздушных явлений (Unidentified Aerial Phenomena, UAP), — приводит Politico заявление помощника генинспектора Минобороны Рэндольфа Стоуна. — Мы, возможно, пересмотрим цель проводимой оценки и рассмотрим предложения от руководства относительно постановки дополнительных или измененных целей”.

На сегодняшний день, указало издание, неизвестно, кто именно принял решение о проведении такой “проверки” генеральным инспектором Пентагона. В самом ведомстве это пока никак не комментируют. Газета пояснила, что обычно офис генинспектора Минобороны проводит расследования в отношении предполагаемых серьезных нарушений со стороны военных.

В августе прошлого года Министерство обороны США объявило о формировании целевой группы для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов или необъяснимых воздушных явлений, которые наблюдали американские военные летчики. Именно эта группа, как ожидается, внесет основной вклад в подготовку отчета для Конгресса.

“Предстоит понять, как стало возможным, что закрытое воздушное пространство над военными (объектами) регулярно — месяцами и годами — нарушается и никого в министерстве обороны или Конгрессе не ставят об этом в известность, — прокомментировал газете начатую проверку бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам разведки Кристофер Меллон. — Это достойно того, чтобы они это расследовали”.

Ранее

Стоит добавить, что осенью прошлого года Министерство обороны Японии и Силы самообороны получили инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО), которые в том числе предписывают осуществить сбор информации об объекте в максимально возможном объеме.

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