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Гарна робота партизанів: загарбники перенесли “референдум” на окупованій Луганщині - Гайдай

Київ • УНН

 • 140157 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російські окупанти перенесли дату проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Луганської області через відмінну роботу партизанів. Про це на своєму Facebook повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Гарна робота партизанів: загарбники перенесли “референдум” на окупованій Луганщині - Гайдай

Гайдай повідомляє, що попри всі потуги окупантів в короткостроковій перспективі провести "вибори без вибору" на Луганщині, найближчим часом цього "феєричного беззаконня" не відбудеться.

Цитата

“Причина - відмінна робота українських партизанів. Останнім часом значно активізувалось українське підпілля, завдяки якому ЗСУ влучно знищують російські склади та бази орків. Через це в окупантів навіть немає варіантів, де зберігати бюлетені, щоб вони не перетворились на попіл”, – наголосив Гайдай.

Деталі

Він додав, що крім цього, тимчасово окуповані території всіяні проукраїнськими листівками з «привітами». Окупанти живуть в жаху, що скоро за ними прийдуть.

В “адміністрації” глави т.зв. “лнр” проходять постійні наради за участі росіян, які істерично вимагають від своїх поплічників навести лад в “республіці”. Однак, всі пошукові заходи псевдоправоохоронців із виявлення сміливців, які під носом орків нагадують про те, що Луганщина - це Україна і проти окупації, не увінчалися успіхом, вказує Гайдай.

“Тому, окупаційна влада вимушена відтермінувати проведення “референдуму” на невизначений строк через нестабільну безпекову ситуацію. Ми вдячні нашим співвітчизникам, які продовжують боротьбу проти рашистів в окупації та всіма силами чинять опір російським фашистам!” – наголосив Гайдай.

Доповнення

У тимчасово захопленому Маріуполі більшість громадян не збирається брати участь у так званому "референдумі" щодо приєднання до росії.

У США попередили, що росія готується провести "фіктивні референдуми" на окупованих українських територіях упродовж кількох днів чи тижнів.

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