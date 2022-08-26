Хорошая работа партизан: захватчики перенесли "референдум" на оккупированной части Луганской области - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Российские оккупанты перенесли дату проведения псевдореферендума на временно оккупированных территориях Луганской области из-за отличной работы партизан. Об этом на своем Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
Гайдай сообщает, что, несмотря на все потуги оккупантов в краткосрочной перспективе провести "выборы без выбора" в Луганской области, в ближайшее время этого "феерического беззакония" не произойдет.
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“Причина – отличная работа украинских партизан. В последнее время значительно активизировалось украинское подполье, благодаря которому ВСУ точно уничтожают российские склады и базы орков. Поэтому у оккупантов даже нет вариантов, где хранить бюллетени, чтобы они не превратились в пепел”, – подчеркнул Гайдай.
Детали
Он добавил, что кроме этого, временно оккупированные территории усеяны проукраинскими открытками с «приветами». Оккупанты живут в ужасе, что скоро за ними придут.
В “администрации” главы т.н. “лнр” проходят постоянные совещания с участием россиян, которые истерически требуют от своих приспешников навести порядок в “республике”. Однако все поисковые меры псевдоправохранителей по выявлению смельчаков, под носом орков напоминающих о том, что Луганская область - это Украина и против оккупации, не увенчались успехом, указывает Гайдай.
“Поэтому, оккупационные власти вынуждены отсрочить проведение “референдума” на неопределенный срок из-за нестабильной ситуации с безопасностью. Мы благодарны нашим соотечественникам, которые продолжают борьбу против рашистов в оккупации и всеми силами сопротивляются российским фашистам!” – подчеркнул Гайдай.
Дополнение
Во временно захваченном Мариуполе большинство граждан не собирается участвовать в так называемом "референдуме" по присоединению к рф.
В США предупредили, что россия готовится провести "фиктивные референдумы" на оккупированных украинских территориях в течение нескольких дней или недель.