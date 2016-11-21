Галас у Міністерстві внутрішніх справ. Огляд подій за 13-20 листопада

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 6363 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 19593 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 58338 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 130070 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 193980 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 187973 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 209535 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196397 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151759 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152827 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.4 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 136390 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 179061 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 116446 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 69365 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 45295 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 470358 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 310901 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 373820 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 485732 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 730521 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 116446 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 179061 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 124626 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 159733 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183004 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Галас у Міністерстві внутрішніх справ. Огляд подій за 13-20 листопада

Галас у Міністерстві внутрішніх справ. Огляд подій за 13-20 листопада

Київ • УНН

 • 15709 перегляди

Головною новиною тижня стала відставка голови Національної поліції Хатії Деканоїдзе та призначення нового заступника міністра внутрішніх справ Анастасії Дєєвої.

І якщо звільнення Хатії обійшлося більш-менш без галасу, то призначення 24-річної Анастасії Дєєвої на посаду заступника Арсена Авакова наробило стільки гамору, що про це написали навіть зарубіжні ЗМІ.

Але все по порядку.

ДЕКАНОЇДЗЕ
Голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе подала у відставку в понеділок, 14 листопада. Своє рішення вона пояснила тим, що їй не вдалося викорінити корупцію. Деканоїдзе також поскаржилася на "традицію втручання політиків в роботу поліції", недостатнє фінансування та необхідність реформування органів прокуратури та судів.

Під час прес-конференції в Києві глава Нацполіціі наголосила, що залишалася вірною українцям та інтересам української держави до останньої хвилини перебування на посаді.

"Але, на жаль, моїх повноважень і волі не було достатньо для різких змін. Моя функція виконана, в зв'язку з чим я заявляю про свою відставку", – сказала вона.

Водночас Деканоїдзе заявила, що рада можливості попрацювати в Україні: "Мені вдалося довести, що поліція може бути чесною, відкритою, з людським обличчям".

Одразу ж після відставки Хатії стало відомо, хто займе пост глави Нацполіціі – виконувати ці обов'язки поклали на Вадима Трояна. Сама Хатія Деканоїдзе залишилася незадоволена цією кандидатурою. Вона заявила, що не вважає Вадима Трояна "політично незалежним" і закликала провести найближчим часом прозорий конкурс на посаду глави поліції.

ДЄЄВА
24-річну Анастасію Дєєву Кабінет міністрів призначив на посаду заступника міністра внутрішніх справ України з питань євроінтеграції ще 10 листопада. Галас навколо її персони здійнявся після того, як в Інтернет хтось виклав її оголені світлини. Одразу ж почалися розмови про те, що так не можна, що заступник міністра, та ще й з питань євроінтеграції, просто не має права на подібну поведінку, що це взагалі аморально і таке інше.

Трохи пізніше стало відомо, що подібний "злив" – то є чорна піар-акція. Подейкували, що на тих фотографіях взагалі не Дєєва, а хтось дуже на неї схожий, або все ж таки Дєєва, але відфотошоплена, а весь цей компромат з’явився лише з єдиною ціллю: очорнити дівчину.

Тим часом, у Верховній Раді говорили про порушення під час призначення нового заступника. Зокрема, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що при призначенні Дєєвої були допущені порушення процедурного характеру.

"Питання не в фото-ню. Хто як хоче, той так і фотографується, і жодні фото не можуть бути підставою ані для призначень, ані для звільнень. Питання в порушенні процедури. Заступника міністра з питань євроінтеграції, попри процедуру, не узгодили з профільним віце-прем'єром з питань євроатлантичної інтеграції. Процедура призначення пройшла поза конкурсом. В анкеті явно вказані недостовірні дані. І це точно не сприяє ані євроінтеграції, ані командній роботі уряду", – написала І.Геращенко на своїй сторінці у Fаcebook.

Їй на це відповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – все також у Fаcebook. На своїй сторінці він написав, що призначена його заступником Анастасія Дєєва по ряду функцій виграє у нього самого, а сама дівчина пройшла ряд співбесід і спеціальну перевірку.

"Посада заступника міністра – це функція! І варто зрозуміти, що у ряді функцій в цій складній системі, якою є МВС, 24-річний або 30-річний, на жаль і ах, виграє у досвідченого 50-річного на зразок мене. Це нормально, і це працює", – написав А.Аваков.

Він пояснив, що для А.Дєєвої виділили окрему посаду заступника міністра для координації міжнародних проектів. За словами Авакова, А.Дєєва з відзнакою закінчила Київський національний університет, вільно володіє англійською та французькою мовами і півтора роки займалася чорновою роботою в проектному офісі. Міністр охарактеризував дівчину як "працездатну і комунікабельну", а коментуючи її фотографії в мережі, він заявив, що кожен має право на особисте життя.

Тож не перемикайтеся, друзі. Найцікавіше – попереду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84