Галас у Міністерстві внутрішніх справ. Огляд подій за 13-20 листопада

І якщо звільнення Хатії обійшлося більш-менш без галасу, то призначення 24-річної Анастасії Дєєвої на посаду заступника Арсена Авакова наробило стільки гамору, що про це написали навіть зарубіжні ЗМІ.

Але все по порядку.

ДЕКАНОЇДЗЕ

Голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе подала у відставку в понеділок, 14 листопада. Своє рішення вона пояснила тим, що їй не вдалося викорінити корупцію. Деканоїдзе також поскаржилася на "традицію втручання політиків в роботу поліції", недостатнє фінансування та необхідність реформування органів прокуратури та судів.

Під час прес-конференції в Києві глава Нацполіціі наголосила, що залишалася вірною українцям та інтересам української держави до останньої хвилини перебування на посаді.

"Але, на жаль, моїх повноважень і волі не було достатньо для різких змін. Моя функція виконана, в зв'язку з чим я заявляю про свою відставку", – сказала вона.

Водночас Деканоїдзе заявила, що рада можливості попрацювати в Україні: "Мені вдалося довести, що поліція може бути чесною, відкритою, з людським обличчям".

Одразу ж після відставки Хатії стало відомо, хто займе пост глави Нацполіціі – виконувати ці обов'язки поклали на Вадима Трояна. Сама Хатія Деканоїдзе залишилася незадоволена цією кандидатурою. Вона заявила, що не вважає Вадима Трояна "політично незалежним" і закликала провести найближчим часом прозорий конкурс на посаду глави поліції.

ДЄЄВА

24-річну Анастасію Дєєву Кабінет міністрів призначив на посаду заступника міністра внутрішніх справ України з питань євроінтеграції ще 10 листопада. Галас навколо її персони здійнявся після того, як в Інтернет хтось виклав її оголені світлини. Одразу ж почалися розмови про те, що так не можна, що заступник міністра, та ще й з питань євроінтеграції, просто не має права на подібну поведінку, що це взагалі аморально і таке інше.

Трохи пізніше стало відомо, що подібний "злив" – то є чорна піар-акція. Подейкували, що на тих фотографіях взагалі не Дєєва, а хтось дуже на неї схожий, або все ж таки Дєєва, але відфотошоплена, а весь цей компромат з’явився лише з єдиною ціллю: очорнити дівчину.

Тим часом, у Верховній Раді говорили про порушення під час призначення нового заступника. Зокрема, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що при призначенні Дєєвої були допущені порушення процедурного характеру.

"Питання не в фото-ню. Хто як хоче, той так і фотографується, і жодні фото не можуть бути підставою ані для призначень, ані для звільнень. Питання в порушенні процедури. Заступника міністра з питань євроінтеграції, попри процедуру, не узгодили з профільним віце-прем'єром з питань євроатлантичної інтеграції. Процедура призначення пройшла поза конкурсом. В анкеті явно вказані недостовірні дані. І це точно не сприяє ані євроінтеграції, ані командній роботі уряду", – написала І.Геращенко на своїй сторінці у Fаcebook.

Їй на це відповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – все також у Fаcebook. На своїй сторінці він написав, що призначена його заступником Анастасія Дєєва по ряду функцій виграє у нього самого, а сама дівчина пройшла ряд співбесід і спеціальну перевірку.

"Посада заступника міністра – це функція! І варто зрозуміти, що у ряді функцій в цій складній системі, якою є МВС, 24-річний або 30-річний, на жаль і ах, виграє у досвідченого 50-річного на зразок мене. Це нормально, і це працює", – написав А.Аваков.

Він пояснив, що для А.Дєєвої виділили окрему посаду заступника міністра для координації міжнародних проектів. За словами Авакова, А.Дєєва з відзнакою закінчила Київський національний університет, вільно володіє англійською та французькою мовами і півтора роки займалася чорновою роботою в проектному офісі. Міністр охарактеризував дівчину як "працездатну і комунікабельну", а коментуючи її фотографії в мережі, він заявив, що кожен має право на особисте життя.

Тож не перемикайтеся, друзі. Найцікавіше – попереду.