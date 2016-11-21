Шум в Министерстве внутренних дел. Обзор событий за 13-20 ноября

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Главной новостью недели стала отставка главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе и назначения нового заместителя министра внутренних дел Анастасии Деевой.

И если увольнение Хатии обошлось более-менее без шума, то назначение 24-летней Анастасии Деевой на должность заместителя Арсена Авакова наделало столько шума, что об этом написали даже зарубежные СМИ.

Но все по порядку.

Деканоидзе
Председатель Национальной полиции Хатия Деканоидзе подала в отставку в понедельник, 14 ноября. Свое решение она объяснила тем, что ей не удалось искоренить коррупцию. Деканоидзе также пожаловалась на "традицию вмешательства политиков в работу полиции", недостаточное финансирование и необходимость реформирования органов прокуратуры и судов.

Во время пресс-конференции в Киеве глава Нацполиции подчеркнула , что оставалась верной украинцам и интересам украинского государства до последней минуты пребывания в должности.

"Но, к сожалению, моих полномочий и воли не было достаточно для резких изменений. Моя функция выполнена, в связи с чем я заявляю о своей отставке ", - сказала она.

В то же время Деканоидзе заявила, что рада возможности поработать в Украине: "Мне удалось доказать, что полиция может быть честной, открытой, с человеческим лицом".

Сразу же после отставки Хатии стало известно, кто займет пост главы Нацполиции - выполнять эти обязанности возложили на Вадима Трояна . Сама Хатия Деканоидзе осталась недовольна этой кандидатурой. Она заявила, что не считает Вадима Трояна "политически независимым" и призвала провести в ближайшее время прозрачный конкурс на должность главы полиции .

ДЕЕВА
24-летнюю Анастасию Дееву Кабинет министров назначил на должность заместителя министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции еще 10 ноября. Шумиха вокруг ее персоны поднялся после того, как в Интернет кто-то выложил ее обнаженные фотографии. Сразу же начались разговоры о том, что так нельзя, что заместитель министра, да еще и по вопросам евроинтеграции, просто не имеет права на подобное поведение, что это вообще аморально и так далее.

Чуть позже стало известно, что подобный «слив» - это черная пиар-акция. Поговаривали, что на тех фотографиях вообще не Деева, а кто-то очень на нее похожий, или все же Деева, но отфотошопленная, а весь это компромат появился лишь с единственной целью: очернить девушку.

Между тем, в Верховной Раде говорили о нарушениях во время назначения нового заместителя. В частности, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что при назначении Деевой были допущены нарушения процедурного характера.

"Вопрос не в фото-ню. Кто как хочет, тот так и фотографируется, и никакие фотографии не могут быть основанием ни для назначений, ни для увольнений. Вопрос в нарушении процедуры. Заместитель министра по вопросам евроинтеграции, несмотря на процедуру, не согласовали с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции. Процедура назначения прошла вне конкурса. В анкете явно указаны недостоверные данные. И это точно не способствует ни евроинтеграции, ни командной работе правительства ", - написала И.Геращенко на своей странице в Fаcebook.

Ей на это ответил министр внутренних дел Арсен Аваков - все также в Fаcebook. На своей странице он написал, что назначенная его заместителем Анастасия Деева по ряду функций выигрывает у него самого, а сама девушка прошла ряд собеседований и специальную проверку.

"Должность заместителя министра - это функция! И стоит понять, что в ряде функций в этой сложной системе, которой является МВД, 24-летний или 30-летний, увы и ах, выигрывает у опытного 50-летнего вроде меня. Это нормально и это работает ", - написал А.Аваков.

Он пояснил, что для А.Деевой выделили отдельную должность заместителя министра по координации международных проектов. По словам А.Авакова , А.Деева с отличием окончила Киевский национальный университет, свободно владеет английским и французским языками и полтора года занималась черновой работой в проектном офисе. Министр охарактеризовал девушку как "работоспособную и коммуникабельную", а комментируя ее фотографии в сети, он заявил, что каждый имеет право на личную жизнь.

Поэтому не переключайтесь, друзья. Самое интересное - впереди.

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