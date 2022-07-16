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G20 завершить фінансові переговори без спільної заяви через війну рф проти України - ЗМІ

G20 завершить фінансові переговори без спільної заяви через війну рф проти України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 216754 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Очікується, що дводенна зустріч міністрів фінансів G20 в Індонезії завершиться в суботу без спільного комюніке, заявили два чиновники на тлі того, як війна рф проти України затьмарила зустріч, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Переговори відбувалися в тіні війни рф проти України, після того, як вона потрясла світові ринки, викликала зростання цін на продовольство та посилила запаморочливу інфляцію.

Це зробило учасників зустрічі нездатними погодити текст із росією, яка не погоджується із західними країнами з питання її вторгнення в Україну, яке є причиною глобальних економічних проблем. Натомість кремль звинувачує санкції Заходу у блокуванні постачання продовольства та зростанні цін на енергоносії.

Замість офіційного комюніке буде заява Індонезії, яка головує в G20, сказало одне з джерел. Інше джерело на зустрічі сказало, що сторона, що приймає, підведе підсумки переговорів у декларації не під прапором G20.

"росія намагалася заявити, що світова економічна ситуація не має нічого спільного з війною", - заявило в п'ятницю AFP джерело у французькій делегації.

Тим часом під час переговорів на індонезійському курортному острові Балі фінансові керівники країн звинуватили російських технократів у співучасті у вторгненні. Міністр фінансів США Джанет Єллен та скарбник Австралії Джим Чалмерс у п'ятницю заявили, що російське вторгнення викликало шок у світовій економіці.

У віртуальному засіданні взяли участь міністр фінансів росії Антон Сілуанов та міністр фінансів України Сергій Марченко.

На переговорах був присутній заступник міністра фінансів рф Тимур Максимов. За словами джерела, яке було на переговорах, він перебував у кімнаті, коли західні офіційні особи висловлювали своє засудження.

Марченко сказав, що російське вторгнення "очевидно знаменує собою кінець існуючого світового порядку", і закликав до "жорсткіших цілеспрямованих санкцій" проти москви.

На початку другого дня переговорів керуючий центральним банком Індонезії Перрі Варджіо закликав міністрів і світових фінансових лідерів зосередитися на відновленні світової економіки, яка все ще відчуває наслідки пандемії COVID-19.

У суботу учасники також обговорять стійке фінансування, криптовалюти та міжнародне оподаткування.

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