G20 завершит финансовые переговоры без совместного заявления из-за войны рф против Украины - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Ожидается, что двухдневная встреча министров финансов G20 в Индонезии завершится в субботу без общего коммюнике, заявили два чиновника на фоне того, как война рф против Украины затмила встречу, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Переговоры проходили в тени войны рф против Украины, после того, как она потрясла мировые рынки, вызвала рост цен на продовольствие и усилила головокружительную инфляцию.
Это сделало участников встречи неспособными согласовать текст с россией, которая не согласна с западными странами по вопросу ее вторжения в Украину, что является причиной глобальных экономических проблем. кремль обвиняет санкции Запада в блокировании поставок продовольствия и росте цен на энергоносители.
Вместо официального коммюнике будет заявление Индонезии, председательствующей в G20, сказал один из источников. Другой источник на встрече сказал, что принимающая сторона подведет итоги переговоров в декларации не под флагом G20.
"россия пыталась заявить, что мировая экономическая ситуация не имеет ничего общего с войной", - заявил в пятницу AFP источник во французской делегации.
Тем временем в ходе переговоров на индонезийском курортном острове Бали финансовые руководители стран обвинили российских технократов в соучастии во вторжении. Министр финансов США Джанет Йеллен и казначей Австралии Джим Чалмерс в пятницу заявили, что российское вторжение вызвало шок в мировой экономике.
В виртуальном заседании приняли участие министр финансов рф Антон Силуанов и министр финансов Украины Сергей Марченко.
На переговорах присутствовал заместитель министра финансов рф Тимур Максимов. По словам источника, который был на переговорах, он находился в комнате, когда западные официальные лица высказывали свое осуждение.
Марченко сказал, что российское вторжение "очевидно знаменует собой конец существующего мирового порядка", и призвал к "жестким целенаправленным санкциям" против москвы.
В начале второго дня переговоров управляющий центральным банком Индонезии Перри Варджио призвал министров и мировых финансовых лидеров сосредоточиться на восстановлении мировой экономики, которая все еще ощущает последствия пандемии COVID-19.
В субботу участники также обсудят устойчивое финансирование, криптовалюты и международное налогообложение.