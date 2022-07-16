G20 завершит финансовые переговоры без совместного заявления из-за войны рф против Украины - СМИ

КИЕВ. 16 июля. УНН. Ожидается, что двухдневная встреча министров финансов G20 в Индонезии завершится в субботу без общего коммюнике, заявили два чиновника на фоне того, как война рф против Украины затмила встречу, пишет УНН со ссылкой на AFP.