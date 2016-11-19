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Г.Москаль вже тривалий час ігнорує повістки на допит - ГПУ

Г.Москаль вже тривалий час ігнорує повістки на допит - ГПУ

Київ • УНН

 • 10808 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Голова Закарпатської ОДА Генадій Москаль ігнорує повістки слідства і не з’являється на допит у справі Майдану. Про це керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі “112 Україна”, передає УНН.

“Тривалий час до нас не з’являється на допит за викликами Москаль Геннадій Геннадійович. Ми неодноразово запрошували, однак до теперішнього часу не з’явився. Будемо сподіватись, що за останньою повісткою він все таки прийде і дасть свідчення”, — наголосив С.Горбатюк.

Також він додав, що офіційних пояснень від Г.Москаля не надходило.

Раніше керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що Президент України Петро Порошенко відповів на всі запитання поставлені слідством, отримана інформація буде використовуватись під час розслідування.

Як повідомляв УНН, 9 серпня у Генеральній прокуратурі України офіційно повідомили, що запросили на допит як свідків у “справі Майдану” Президента України Петра Порошенка, голову Верховної Ради Андрія Парубія, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, колишнього Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та інших високопосадовців.

Вже надали свої пояснення у ГПУ стосовно подій на Майдані голова Верховної Ради України Андрій Парубій, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр культури Євген Нищук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Українські Національні Новини

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