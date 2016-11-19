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15 марта, 19:03 • 108251 просмотра

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15 марта, 13:44 • 147411 просмотра

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Г.Москаль уже длительное время игнорирует повестки на допрос - ГПУ

Г.Москаль уже длительное время игнорирует повестки на допрос - ГПУ

Киев • УНН

 • 10806 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль игнорирует повестки следствия и не появляется на допрос по делу Майдана. Об этом руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире " 112 Украина ", передает УНН.

"Долгое время к нам не появляется на допрос по вызовам Москаль Геннадий Геннадиевич. Мы неоднократно приглашали, однако до настоящего времени не появился. Будем надеяться, что по последней повестке он все же придет и даст показания ", - подчеркнул С.Горбатюк.

Также он добавил, что официальных объяснений от Г.Москаля не поступало.

Ранее руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что Президент Украины Петр Порошенко ответил на все вопросы поставленные следствием, полученная информация будет использоваться при расследовании.

Как сообщал УНН, 9 августа в Генеральной прокуратуре Украины официально сообщили, что пригласили на допрос в качестве свидетелей по "делу Майдана" Президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Украина Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников.

Уже предоставили свои объяснения в ГПУ относительно событий на Майдане председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

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