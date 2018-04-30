Футболісти юніорської збірної України тріумфували на турнірі розвитку УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Підопічні Володимира Єзерського (футболісти збірної України не старші 2002 року народження) виграли в команди Кіпру й посіли перше місце на турнірі розвитку УЄФА. Про це інформує ФФУ, передає УНН.
Юнацька збірна України U-16 перемогою завершила міжнародні змагання у Фінляндії. В останньому поєдинку підопічні Єзерського розібралися з командою Кіпру — 2:0.
Голи в “синьо-жовтих” на рахунку Рубчинського (66-а хвилина) й Ваната (80+2, з пенальті).
До вашої уваги стартовий склад України U-16: Нещерет, Егбуджуо, Забарний, Вівчаренко, Емере, Бражко, Судаков, Ісадченко, Рубчинський, Кулаковський, Раделецький.
Додамо також, українці закінчили турнір з 8-ма балами, фіни з 4-ма, кіпріоти з 3-ма, а угорці без очок.