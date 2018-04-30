Футболисты юниорской сборной Украины торжествовали на турнире развития УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Подопечные Владимира Езерского (футболисты сборной Украины не старше 2002 года рождения) выиграли у команды Кипра и заняли первое место на турнире развития УЕФА. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.
Юношеская сборная Украины U-16 победой завершила международные соревнования в Финляндии. В последнем поединке подопечные Езерского разобрались с командой Кипра — 2:0.
Голы в “сине-желтых” на счету Рубчинский (шестьдесят шестой минута) и Ваната (80+2, с пенальти).
Вашему вниманию стартовый состав Украины U-16: Нещерет, Егбуджуо, мешкотно, Вивчаренко, Эмери, Бражко, Судаков, Исадченко, Рубчинский, Кулаковский, Раделецький.
Добавим также, украинцы закончили турнир с 8-ю баллами, финны с 4-мя, киприоты с 3-мя, а венгры без очков.