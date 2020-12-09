Футболіста збірної України вилучили у вирішальній грі Ліги чемпіонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. В останньому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Брюгге" захисника національної збірної України Едуарда Соболя на виїзді зустрічався з римським "Лаціо", передає УНН з посиланням на сайт УАФ.

Соболь футболіст вийшов у стартовому складі бельгійців, але вже на 39-й хвилині побачив перед собою червону картку за два попередження.

Зрештою, його команда вдесятьох зіграла внічию — 2:2. Цього результату “Брюгге” вистачило лише для того, аби посісти у своєму квартеті третє місце й отримати право зіграти в 1/16 фіналу Ліги Європи.

М’ячі за італійців забивали Корреа і Іммобіле. У суперників — Вормер і Ванакен.

Додамо, з першої позиції до плей-офф вийшла “Боруссія” Д (13 очок), “Лаціо” другий (10), а “Брюгге” продовжить виступи у Лізі Європи (8). Пітерський “Зеніт” вилетів із єврокубків (1).

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