Футболиста сборной Украины изъяли в решающей игре Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В последнем туре группового раунда Лиги чемпионов "Брюгге" защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя на выезде встречался с римским "Лацио", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Соболь футболист вышел в стартовом составе бельгийцев, но уже на 39-й минуте увидел перед собой красную карточку за два предупреждения.
В конце концов, его команда вдесятером сыграла вничью - 2:2. Этого результата "Брюгге" хватило только для того, чтобы занять в своем квартете третье место и получить право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.
Мячи итальянцев забивали Корреа и Иммобиле. У соперников - Вормер и Ванакен.
Добавим, с первой позиции в плей-офф вышла "Боруссия" Д (13 очков), "Лацио" второй (10), а "Брюгге" продолжит выступления в Лиге Европы (8). Питерский "Зенит" вылетел из еврокубков (1).