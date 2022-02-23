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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Футбол: жіноча збірна України стала тріумфатором міжнародних змагань у Туреччині

Футбол: жіноча збірна України стала тріумфатором міжнародних змагань у Туреччині

Київ • УНН

 • 133656 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Національна жіноча збірна України виграла в команди Болгарії та стала переможцем міжнародного турніру "Turkish Women’s Cup 2022" під час навчально-тренувального збору в турецькій Аланії. Про це інформує пресцентр УАФ, передає УНН.

Деталі

Як і в попередньому поєдинку, зі збірною Узбекистану, українки в перерві підправили приціл і двічі вразили ворота суперниць. Різницю в матчі за "синьо-жовтих" зробили футболістки, які з’явилися на полі після замін. На 58-й хвилині українки розіграли кутовий, і Христюк дальнім ударом із зони лівого інсайда заскочила зненацька воротаря збірної Болгарії. Схожим чином збірна України розписалася у воротах опоненток наприкінці зустрічі, але гол прийшов уже з протилежного флангу.

Куп’як відпасувала з кута поля на Христюк, Юлія навісила до штрафного, а Глущенко ударом головою відправила м’яч у сітку.Під завісу матчу збірна Болгарії мала ударну п’ятихвилинку. Протягом цього періоду суперниці не
реалізували одразу три небезпечні моменти. Калініна ціною пошкодження не дала забити Гоцевій, яка пробивала майже впритул. А потім за справу взялася Саніна: Ірина зреагувала на сильний удар Петрової, а перед цим голкіперу стала в пригоді стійка воріт.

Уже в компенсований арбітром час Гірин могла оформити розгром, але програла очну дуель воротарю – 2:0.

Відзначимо, що жіноча збірна України завершила "Turkish Women’s Cup 2022" зі стовідсотковим результатом та вражаючими показниками: три перемоги в трьох матчах, п'ять забитих м’ячів та жодного пропущеного.

Контекст

Лідер захисту “Шахтаря” потрапив до сфери інтересів “Роми”.

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