Футбол: жіноча збірна України стала тріумфатором міжнародних змагань у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Національна жіноча збірна України виграла в команди Болгарії та стала переможцем міжнародного турніру "Turkish Women’s Cup 2022" під час навчально-тренувального збору в турецькій Аланії. Про це інформує пресцентр УАФ, передає УНН.
Деталі
Як і в попередньому поєдинку, зі збірною Узбекистану, українки в перерві підправили приціл і двічі вразили ворота суперниць. Різницю в матчі за "синьо-жовтих" зробили футболістки, які з’явилися на полі після замін. На 58-й хвилині українки розіграли кутовий, і Христюк дальнім ударом із зони лівого інсайда заскочила зненацька воротаря збірної Болгарії. Схожим чином збірна України розписалася у воротах опоненток наприкінці зустрічі, але гол прийшов уже з протилежного флангу.
Куп’як відпасувала з кута поля на Христюк, Юлія навісила до штрафного, а Глущенко ударом головою відправила м’яч у сітку.Під завісу матчу збірна Болгарії мала ударну п’ятихвилинку. Протягом цього періоду суперниці не
реалізували одразу три небезпечні моменти. Калініна ціною пошкодження не дала забити Гоцевій, яка пробивала майже впритул. А потім за справу взялася Саніна: Ірина зреагувала на сильний удар Петрової, а перед цим голкіперу стала в пригоді стійка воріт.
Уже в компенсований арбітром час Гірин могла оформити розгром, але програла очну дуель воротарю – 2:0.
Відзначимо, що жіноча збірна України завершила "Turkish Women’s Cup 2022" зі стовідсотковим результатом та вражаючими показниками: три перемоги в трьох матчах, п'ять забитих м’ячів та жодного пропущеного.
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