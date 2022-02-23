Футбол: женская сборная Украины стала триумфатором международных соревнований в Турции

Детали

Как и в предыдущем поединке со сборной Узбекистана, украинки в перерыве поправили прицел и дважды поразили ворота соперниц. Разницу в матче за "сине-желтых" сделали футболистки, которые появились на поле после замен. На 58-й минуте украинки разыграли угловой, и Христюк дальним ударом из зоны левого инсайда застигла врасплох вратаря сборной Болгарии. Похожим образом сборная Украины расписалась в воротах оппоненток в конце встречи, но гол пришел уже с противоположного фланга.

Купяк отпасовала с угла поля на Христюк, Юлия навесила в штрафную, а Глущенко ударом головой отправила мяч в сетку. Подзанавес матча сборная Болгарии имела ударную пятиминутку. В течение этого периода соперницы не

реализовали сразу три опасных момента. Калинина ценой повреждения не дала забить Гоцевой, которая пробивала почти в упор. А потом за дело взялась Санина: Ирина среагировала на сильный удар Петровой, а перед этим голкиперу пригодилась стойка ворот.

Уже в компенсированное арбитром время Гирин могла оформить разгром, но проиграла очную дуэль вратарю - 2:0.

Отметим, что женская сборная Украины завершила "Turkish Women's Cup 2022" со стопроцентным результатом и впечатляющими показателями: три победы в трех матчах, пять забитых мячей и ни одного пропущенного.

Контекст

Лидер защиты “Шахтера” попал в сферу интересов “Ромы”.