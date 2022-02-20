Футбол: “Манчестер Юнайтед” в результативній грі завдав поразки “Лідсу”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. “Манчестер Юнайтед” здобув перемогу над “Лідсом” у матчі 26-го туру Англійської Прем’єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Зустріч відбулася у Лідсі на стадіоні “Елланд Роуд” і завершилася з рахунком 4:2 на користь гостей.
За переможців відзначилися Магуайр, Фернандеш, Еланга та колишній футболіст “Шахтаря” Фред. За “Лідс” забивали Родріго та Рафінья.
Відзначимо, що в іншій зустрічі “Вулверхемптон” здолав “Лестер” — 2:1.
Доповнення
“Манчестер Юнайтед” набрав 46 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ. “Лідс” (23) — 15-й.