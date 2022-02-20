Футбол: “Манчестер Юнайтед” в результативной игре нанес поражение “Лидсу”
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. “Манчестер Юнайтед” одержал победу над “Лидсом” в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
Встреча состоялась в Лидсе на стадионе “Елланд Роуд” и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
За победителей отличились Магуайр, Фернандеш, Эланга и бывший футболист “Шахтера” Фред. За” Лидс " забивали Родриго и Рафинья.
Отметим, что в другой встрече “Вулверхэмптон” одолел “Лестер” — 2:1.
Дополнение
“Манчестер Юнайтед” набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. "Лидс" (23) - 15-й.