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Футбол: інвестиційний фонд Саудівської Аравії придбав клуб АПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Керівництво Англійської Прем’єр-ліги повідомило про те, що інвестиційний фонд Саудівської Аравії придбав права на ФК “Ньюкасл”, повідомляє УНН з посиланням на сайт АПЛ.

Деталі

Інвестори із Саудівської Аравії надала гарантії, що Королівство держави не буде контролювати клуб. За інформацією англійських ЗМІ, саудівці заплатили за клуб 300 млн. фунтів.

Таким чином, бізнесмен Майк Ешлі, який був президентом клубу останні 14 років, завершив процедуру продажу.

Зауважимо, що в минулому році саудівці не змогли придбати клуб, оскільки влада Саудівської Аравії була пов’язана з певним стрімінговим сервісом, який здійснював піратські трансляції матчів Прем’єр-ліги.

“Ньюкасл” наразі із трьома набраними очками займає лише 19-те місце в турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо

Найкращий футболіст сезону АПЛ продовжив контракт із “Манчестер Сіті”. 

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