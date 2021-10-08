Футбол: инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Руководство Английской Премьер-лиги сообщил о том, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел права на ФК "Ньюкасл", сообщает УНН со ссылкой на сайт АПЛ.
Детали
Инвесторы из Саудовской Аравии предоставила гарантии, что Королевство государства не будет контролировать клуб. По информации английских СМИ, саудовцы заплатили за клуб 300 млн. Фунтов.
Таким образом, бизнесмен Майк Эшли, который был президентом клуба последние 14 лет, завершил процедуру продажи.
Заметим, что в прошлом году саудовцы не смогли приобрести клуб, поскольку власти Саудовской Аравии была связана с определенным стриминговим сервисом, который осуществлял пиратские трансляции матчей Премьер-лиги.
“Ньюкасл” сейчас с тремя набранными очками занимает лишь 19-е место в турнирной таблице АПЛ.
Напомним
Лучший футболист сезона АПЛ продолжил контракт с “Манчестер Сити”.