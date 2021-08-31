Найкращий футболіст сезону АПЛ продовжив контракт із “Манчестер Сіті”

Деталі

Минулої осені португалець перейшов в “Манчестер Сіті” з “Бенфіки,” підписавши контракт до 2025 року. Його трансфер обійшовся “городянам” в 68 млн. євро.

У складі Сіті Діаш зіграв в 54 матчах і став чемпіоном Англії і переможцем Кубка ліги. За підсумками минулого сезону Рубен був визнаний найкращим гравцем англійської Прем’єр-ліги, а також кращим захисником Ліги чемпіонів.

Після трьох турів команда Хосепа Гвардіоли займає шосте місце в АПЛ. У наступному матчі "городяни“з гратиме із “Лестером” 11 вересня.

Доповнення

За “міщан” продовжує виступати наш Олександр Зінченко.