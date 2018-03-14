FT: Велика Британія може заморозити активи за зв'язки з Кремлем

Як повідомляє видання, Британія може вислати деяких російських дипломатів, можливо, включаючи посла Олександра Яковенка. Це майже напевно привело б до видворення британських дипломатів з Москви. При тому, що це призведе до ще більшої напруги в дипломатичних відносинах, це буде мати лише обмежений вплив на Росію, відзначає видання.

Також зазначено, що санкції можуть торкнутися багатих росіян. Велика Британія може спробувати закрити тим, хто підозрюється в причетності, або близьких до президента РФ Володимира Путіна, доступ до грошей і майна у Британії, пише видання.

Нещодавно Велика Британія ввела нові правила щодо конфіскації грошей і майна, походження яких є підозрілим, і розглядає можливість прийняття своєї версії американського закону Магнітського, який дозволяє владі заморожувати або конфісковувати активи осіб, винних у порушеннях прав людини.

ЄС, членом якого Велика Британія залишається до 2019 року, вже ввів санкції щодо російських банків, підприємств і посадовців за вторгнення Москви в Крим. Лондон може закликати Брюссель посилити ці заходи. Але кілька провідних країн ЄС, включаючи Німеччину, побоюються антагонізму з Росією, зазначає видання.

Також заходи можуть торкнутися спорту. Зокрема, чемпіонату світу з футболу, який цього року повинен пройти в Росії. Очільник британського МЗС Борис Джонсон вже сказав, що Велика Британія може знизити рівень своєї участі, не відправляючи на чемпіонат політиків або принца Вільяма, який є президентом Футбольної асоціації Англії.

Крім того, як повідомляється, Велика Британія могла б спробувати зміцнити сили НАТО в країнах Балтії, де були розгорнуті війська країн Заходу, щоб протистояти дедалі агресивнішій Росії.

Також зазначено, що на тлі попереджень британської розвідки, що російські хакери можуть бути націлені на телекомунікаційні системи, медіа та енергетичні мережі країни, Великобританія до цього концентрувалася на зміцненні свого кіберзахисту. Але вона могла б вдатися до наступальних дій у цій сфері, можливо, орієнтуватися на російські сайти, які генерують "фейкові новини". Це означало б ескалацію міжнародного кіберконфлікту з невідомими наслідками, додає видання.

Також розглядається варіант з відкликанням ліцензії російського державного мовника RT, який неодноразово піддавався критиці з боку регулятора мовлення Великої Британії.