FT: Великобритания может заморозить активы за связи с Кремлем

КИЕВ. 14 марта. УНН. Великобритания уже сегодня может объявить о санкциях против России, отвергшей ультиматум Лондона в связи с отравлением в Солсбери бывшего ­офицера российского ГРУ Сергея Скрипаля. Ответные меры могут включать высылку дипломатов, санкции против российских банков или британскую версию американского закона Магнитского, пишет Financial Times, передает УНН.