Франція встановила рекорд спеки в Західній Європі

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 21891 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 51425 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 65635 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 75801 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 75133 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 75240 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 83462 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 219978 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149087 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172416 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 31405 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 75750 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 97877 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 95851 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 51621 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 2664 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 219969 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 495291 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 445207 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 651411 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 5022 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 26223 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 51581 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 97834 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 113255 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Франція встановила рекорд спеки в Західній Європі

Франція встановила рекорд спеки в Західній Європі

Київ • УНН

 • 244847 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. За даними метеорологічної служби Метео Франс, у п'ятницю вдень температура в місті Сен-Жан-де-Мінервуа на півдні Франції досягла 40°C, що є найранішим зафіксованим рекордом спеки у країні (за винятком Корсики). Про це УНН пише з посиланням на ВВС.

Деталі

Температура в Іспанії та Франції була значно вищою за середню протягом декількох днів, і очікується, що спека досягне піку в ці вихідні.

Прогнози показують, що в Парижі субота може стати найспекотнішим днем ​​червня. Очікуваний максимум між 38-39°C поб'є попередній червневий рекорд спеки французької столиці, встановлений у 1947 році.

У департаменті Жиронда поблизу міста Бордо скасовано концерти та масові заходи.

Доповнення

Вчені-кліматологи раніше попереджали, що такі хвилі тепла стають все частішими і все більш серйозними через кліматичну кризу. П'ять із 10 найспекотніших червневих днів у Парижі відбулися з 2017 року.

Температура досягла катастрофічного рівня у Франції у 2019 році, коли у Парижі в липні спостерігалася рекордна температура 42,6°C. За даними Міністерства охорони здоров'я Франції, у період з 24 червня до 7 липня того ж року під час сильної спеки загинуло 567 людей. Друга хвиля тепла того літа забрала життя ще 868 людей.

За даними Réseau de Transport d’Electricité, лише близько 5% французьких будинків мають доступ до кондиціонерів – порівняно з приблизно 85% будинків у США.

Ситуація в світі

І Індія, і США також зараз борються з екстремальною спекою. За повідомленням Метеорологічного департаменту Індії, в столиці країни за останні 25 днів літа було зафіксовано максимальну температуру не менше 42 градусів за Цельсієм.

За прогнозами метеорологічної служби Aemet, в Іспанії, яка пережила найспекотніший травень з початку століття, у ці вихідні температура досягне максимуму в 43°C.

Рівень води на великих ділянках найбільшої річки Італії, По, настільки низький, що місцеві жителі можуть ходити піщаною смугою, де спливають уламки кораблів часів війни.

Очікується, що у Великій Британії температура досягне 33°C на півдні, тоді як для Лондона було випущено третій рівень попередження небезпеки для здоров'я.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$258.01
Brent
$74.76
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95