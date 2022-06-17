Франція встановила рекорд спеки в Західній Європі

Деталі

Температура в Іспанії та Франції була значно вищою за середню протягом декількох днів, і очікується, що спека досягне піку в ці вихідні.

Прогнози показують, що в Парижі субота може стати найспекотнішим днем ​​червня. Очікуваний максимум між 38-39°C поб'є попередній червневий рекорд спеки французької столиці, встановлений у 1947 році.

У департаменті Жиронда поблизу міста Бордо скасовано концерти та масові заходи.

Доповнення

Вчені-кліматологи раніше попереджали, що такі хвилі тепла стають все частішими і все більш серйозними через кліматичну кризу. П'ять із 10 найспекотніших червневих днів у Парижі відбулися з 2017 року.

Температура досягла катастрофічного рівня у Франції у 2019 році, коли у Парижі в липні спостерігалася рекордна температура 42,6°C. За даними Міністерства охорони здоров'я Франції, у період з 24 червня до 7 липня того ж року під час сильної спеки загинуло 567 людей. Друга хвиля тепла того літа забрала життя ще 868 людей.

За даними Réseau de Transport d’Electricité, лише близько 5% французьких будинків мають доступ до кондиціонерів – порівняно з приблизно 85% будинків у США.

Ситуація в світі

І Індія, і США також зараз борються з екстремальною спекою. За повідомленням Метеорологічного департаменту Індії, в столиці країни за останні 25 днів літа було зафіксовано максимальну температуру не менше 42 градусів за Цельсієм.

За прогнозами метеорологічної служби Aemet, в Іспанії, яка пережила найспекотніший травень з початку століття, у ці вихідні температура досягне максимуму в 43°C.

Рівень води на великих ділянках найбільшої річки Італії, По, настільки низький, що місцеві жителі можуть ходити піщаною смугою, де спливають уламки кораблів часів війни.

Очікується, що у Великій Британії температура досягне 33°C на півдні, тоді як для Лондона було випущено третій рівень попередження небезпеки для здоров'я.