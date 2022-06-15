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Іспанія п'ятий день поспіль потерпає від аномальної спеки

Іспанія п'ятий день поспіль потерпає від аномальної спеки

Київ • УНН

 • 261711 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Хвиля тепла в Іспанії триває п'ятий день, при цьому температура повітря перевищує 40 градусів за Цельсієм у деяких частинах країни. Маса гарячого повітря проникла і до Франції. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Постраждала майже вся Іспанія, причому дев'ять із 17 регіонів країни перебувають у стані помаранчевого рівня небезпеки, що є другим за величиною можливим рівнем, повідомило метеорологічне агентство Іспанії AEMET.

Температура повітря досягала 41 градуса за Цельсієм у Бадахосі на південному заході, 40 у Севільї на півдні і 39 у Мадриді. Такі погодні умови притаманні середині літа, ніж першій половині червня.

За словами представника AEMET Рубена дель Кампо, спека призвела до підвищення температури на 7-12°C порівняно із середнім показником для цієї пори року з моменту її початку у суботу.

Вчені кажуть, що хвилі тепла стали ймовірнішими через зміну клімату. Прогнозується, що в міру підвищення глобальної температури з часом хвилі тепла стануть більш частими, інтенсивними та тривалими, а їх наслідки більш масштабними.

Влада закликала жителів пити багато води, знизити фізичну активність і якнайбільше перебувати в прохолодних місцях.

Глава регіонального уряду Андалусії на півдні, що сильно постраждав від спеки, сказав, що гарячі температури є ознакою того, що "зміна клімату є абсолютною реальністю".

"В Андалусії наслідки дуже сильні", - додав він.

Очікується, що у вихідні температура знизиться. Екстремальна погода, що прийшла з хвилею гарячого повітря із Північної Африки, прямує на південний захід Франції.

Іспанія також зіткнулася з аномальною спекою наприкінці травня, коли температура на 15°С перевищувала середньосезонну температуру.

Додамо

Минулий місяць був найспекотнішим травнем в Іспанії з початку століття.

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