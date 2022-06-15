Испания пятый день подряд страдает от аномальной жары

КИЕВ. 15 июня. УНН. Волна тепла в Испании длится пятый день, при этом температура воздуха превышает 40 градусов по Цельсию в некоторых частях страны. Масса горячего воздуха проникла и во Францию. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.