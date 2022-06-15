Испания пятый день подряд страдает от аномальной жары
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Волна тепла в Испании длится пятый день, при этом температура воздуха превышает 40 градусов по Цельсию в некоторых частях страны. Масса горячего воздуха проникла и во Францию. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Пострадала почти вся Испания, причем девять из 17 регионов страны находятся в состоянии оранжевого уровня опасности, являющегося вторым по величине возможным уровнем, сообщило метеорологическое агентство Испании AEMET.
Температура воздуха достигала 41 градуса по Цельсию в Бадахосе на юго-западе, 40 в Севилье на юге и 39 в Мадриде. Такие погодные условия присущи середине лета, чем первой половине июня.
По словам представителя AEMET Рубена дель Кампо, жара привела к повышению температуры на 7-12°C по сравнению со средним показателем для этого времени года с момента ее начала в субботу.
Ученые говорят, что волны тепла стали вероятнее из-за изменения климата. Прогнозируется, что по мере повышения глобальной температуры с течением времени волны тепла станут более частыми, интенсивными и длительными, а их последствия более масштабными.
Власти призвали жителей пить много воды, снизить физическую активность и как можно больше находиться в прохладных местах.
Глава регионального правительства Андалусии в сильно пострадавшем от жары юге сказал, что горячие температуры являются признаком того, что "изменение климата является абсолютной реальностью".
"В Андалусии последствия очень сильные", - добавил он.
Ожидается, что в выходные температура снизится. Экстремальная погода, пришедшая с волной горячего воздуха из Северной Африки, идет на юго-запад Франции.
Испания также столкнулась с аномальной жарой в конце мая, когда температура на 15°С превышала среднесезонную температуру.
Добавим
Прошедший месяц был самым жарким маем в Испании с начала века.