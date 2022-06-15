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Испания пятый день подряд страдает от аномальной жары

Испания пятый день подряд страдает от аномальной жары

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Волна тепла в Испании длится пятый день, при этом температура воздуха превышает 40 градусов по Цельсию в некоторых частях страны. Масса горячего воздуха проникла и во Францию. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Пострадала почти вся Испания, причем девять из 17 регионов страны находятся в состоянии оранжевого уровня опасности, являющегося вторым по величине возможным уровнем, сообщило метеорологическое агентство Испании AEMET.

Температура воздуха достигала 41 градуса по Цельсию в Бадахосе на юго-западе, 40 в Севилье на юге и 39 в Мадриде. Такие погодные условия присущи середине лета, чем первой половине июня.

По словам представителя AEMET Рубена дель Кампо, жара привела к повышению температуры на 7-12°C по сравнению со средним показателем для этого времени года с момента ее начала в субботу.

Ученые говорят, что волны тепла стали вероятнее из-за изменения климата. Прогнозируется, что по мере повышения глобальной температуры с течением времени волны тепла станут более частыми, интенсивными и длительными, а их последствия более масштабными.

Власти призвали жителей пить много воды, снизить физическую активность и как можно больше находиться в прохладных местах.

Глава регионального правительства Андалусии в сильно пострадавшем от жары юге сказал, что горячие температуры являются признаком того, что "изменение климата является абсолютной реальностью".

"В Андалусии последствия очень сильные", - добавил он.

Ожидается, что в выходные температура снизится. Экстремальная погода, пришедшая с волной горячего воздуха из Северной Африки, идет на юго-запад Франции.

Испания также столкнулась с аномальной жарой в конце мая, когда температура на 15°С превышала среднесезонную температуру.

Добавим

Прошедший месяц был самым жарким маем в Испании с начала века.

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