Франция установила рекорд жары в Западной Европе

ukru
19:03 • 11 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 51510 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 95516 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 73014 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 52272 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 72533 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 66042 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 105146 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119265 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126159 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 64572 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 68368 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 49777 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 24264 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 37128 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 105146 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 106337 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246410 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 276097 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 212832 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 68368 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119265 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105891 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123514 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125826 просмотра
Актуальное
Франция установила рекорд жары в Западной Европе

Франция установила рекорд жары в Западной Европе

Киев • УНН

 • 244843 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. По данным метеорологической службы Метео Франс, в пятницу днем температура в городе Сен-Жан-де-Минервуа на юге Франции достигла 40°C, что является самым ранним зафиксированным рекордом жары в стране (за исключением Корсики). Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

Температура в Испании и Франции была значительно выше средней в течение нескольких дней, и ожидается, что жара достигнет пика в эти выходные.

Прогнозы показывают, что в Париже суббота может стать самым жарким днем ​​июня. Ожидаемый максимум между 38-39°C побьет предыдущий июньский рекорд жары французской столицы, установленный в 1947 году.

В департаменте Жиронда близ города Бордо отменены концерты и массовые мероприятия.

Дополнение

Ученые-климатологи ранее предупреждали, что такие волны тепла становятся все более частыми и все более серьезными из-за климатического кризиса. Пять из 10 самых жарких июньских дней в Париже прошли с 2017 года.

Температура достигла катастрофического уровня во Франции в 2019 году, когда в Париже в июле наблюдалась рекордная температура 42,6°C. По данным Министерства здравоохранения Франции, в период с 24 июня по 7 июля того же года во время сильной жары погибли 567 человек. Вторая волна тепла тем летом унесла жизни еще 868 человек.

По данным Réseau de Transport d’Electricité, только около 5% французских домов имеют доступ к кондиционерам – по сравнению с примерно 85% домов в США.

Ситуация в мире

И Индия, и США тоже сейчас борются с экстремальной жарой. По сообщению Метеорологического департамента Индии, в столице страны за последние 25 дней лета была зафиксирована максимальная температура не менее 42 градусов по Цельсию.

По прогнозам метеорологической службы Aemet, в Испании, пережившей самый жаркий май с начала века, в эти выходные температура достигнет максимума в 43°C.

Уровень воды на больших участках крупнейшей реки Италии, По, настолько низок, что местные жители могут ходить песчаной полосой, где всплывают обломки кораблей времен войны.

Ожидается, что в Великобритании температура достигнет 33°C на юге, тогда как для Лондона был выпущен третий уровень предупреждения опасности для здоровья.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы