Франция установила рекорд жары в Западной Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. По данным метеорологической службы Метео Франс, в пятницу днем температура в городе Сен-Жан-де-Минервуа на юге Франции достигла 40°C, что является самым ранним зафиксированным рекордом жары в стране (за исключением Корсики). Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.
Детали
Температура в Испании и Франции была значительно выше средней в течение нескольких дней, и ожидается, что жара достигнет пика в эти выходные.
Прогнозы показывают, что в Париже суббота может стать самым жарким днем июня. Ожидаемый максимум между 38-39°C побьет предыдущий июньский рекорд жары французской столицы, установленный в 1947 году.
В департаменте Жиронда близ города Бордо отменены концерты и массовые мероприятия.
Дополнение
Ученые-климатологи ранее предупреждали, что такие волны тепла становятся все более частыми и все более серьезными из-за климатического кризиса. Пять из 10 самых жарких июньских дней в Париже прошли с 2017 года.
Температура достигла катастрофического уровня во Франции в 2019 году, когда в Париже в июле наблюдалась рекордная температура 42,6°C. По данным Министерства здравоохранения Франции, в период с 24 июня по 7 июля того же года во время сильной жары погибли 567 человек. Вторая волна тепла тем летом унесла жизни еще 868 человек.
По данным Réseau de Transport d’Electricité, только около 5% французских домов имеют доступ к кондиционерам – по сравнению с примерно 85% домов в США.
Ситуация в мире
И Индия, и США тоже сейчас борются с экстремальной жарой. По сообщению Метеорологического департамента Индии, в столице страны за последние 25 дней лета была зафиксирована максимальная температура не менее 42 градусов по Цельсию.
По прогнозам метеорологической службы Aemet, в Испании, пережившей самый жаркий май с начала века, в эти выходные температура достигнет максимума в 43°C.
Уровень воды на больших участках крупнейшей реки Италии, По, настолько низок, что местные жители могут ходить песчаной полосой, где всплывают обломки кораблей времен войны.
Ожидается, что в Великобритании температура достигнет 33°C на юге, тогда как для Лондона был выпущен третий уровень предупреждения опасности для здоровья.