Франция установила рекорд жары в Западной Европе

Детали

Температура в Испании и Франции была значительно выше средней в течение нескольких дней, и ожидается, что жара достигнет пика в эти выходные.

Прогнозы показывают, что в Париже суббота может стать самым жарким днем ​​июня. Ожидаемый максимум между 38-39°C побьет предыдущий июньский рекорд жары французской столицы, установленный в 1947 году.

В департаменте Жиронда близ города Бордо отменены концерты и массовые мероприятия.

Дополнение

Ученые-климатологи ранее предупреждали, что такие волны тепла становятся все более частыми и все более серьезными из-за климатического кризиса. Пять из 10 самых жарких июньских дней в Париже прошли с 2017 года.

Температура достигла катастрофического уровня во Франции в 2019 году, когда в Париже в июле наблюдалась рекордная температура 42,6°C. По данным Министерства здравоохранения Франции, в период с 24 июня по 7 июля того же года во время сильной жары погибли 567 человек. Вторая волна тепла тем летом унесла жизни еще 868 человек.

По данным Réseau de Transport d’Electricité, только около 5% французских домов имеют доступ к кондиционерам – по сравнению с примерно 85% домов в США.

Ситуация в мире

И Индия, и США тоже сейчас борются с экстремальной жарой. По сообщению Метеорологического департамента Индии, в столице страны за последние 25 дней лета была зафиксирована максимальная температура не менее 42 градусов по Цельсию.

По прогнозам метеорологической службы Aemet, в Испании, пережившей самый жаркий май с начала века, в эти выходные температура достигнет максимума в 43°C.

Уровень воды на больших участках крупнейшей реки Италии, По, настолько низок, что местные жители могут ходить песчаной полосой, где всплывают обломки кораблей времен войны.

Ожидается, что в Великобритании температура достигнет 33°C на юге, тогда как для Лондона был выпущен третий уровень предупреждения опасности для здоровья.