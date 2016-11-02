Франція розпочала вивозити дітей з "джунглів" біженців у Кале
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Французька влада в середу розпочала вивозити 1500 безпритульних дітей, що жили оруч з табором біженців у Кале, відомий як "Джунглі", в прийомні центри по всій країні, передає УНН з посиланням на AFP.
Перший автобус з 43 неповнолітніми покинув район табору близько 8:30 ранку за місцевим часом. Загалом до операції заплановано залучити понад 70 автобусів.
Демонтаж табору, де раніше розмістилися до 10 тис. мігрантів, які збиралися потрапити до Великої Британії, було завершено в ніч на понеділок.
Франція закликала Британію "зробити більше" у цьому питанні. З середини жовтня Британія прийняла більше 270 дітей і пообіцяла прийняти на сотні більше.
Президент Франції Франсуа Олланд минулого тижня пообіцяв, що молодь з табору буде розселена по всій країні, з надією, що їх врешті прийме Британія.