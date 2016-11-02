Франция начала вывозить детей из "джунглей" беженцев в Кале

Первый автобус с 43 несовершеннолетними покинул район лагеря около 8:30 утра по местному времени. Всего к операции запланировано привлечь более 70 автобусов.

Демонтаж лагеря, где ранее разместились до 10 тыс. мигрантов, которые собирались попасть в Великобританию, был завершен в ночь на понедельник.

Франция призвала Британию "сделать больше" в этом вопросе. С середины октября Великобритания приняла более 270 детей и пообещала принять на сотни больше.

Президент Франции Франсуа Олланд на прошлой неделе пообещал, что молодежь из лагеря будет расселена по всей стране, с надеждой, что их наконец примет Великобритания.