Франция начала вывозить детей из "джунглей" беженцев в Кале
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Французские власти в среду начали вывозить 1500 беспризорных детей, живших рядом с лагерем беженцев в Кале, известный как "Джунгли", в приемные центры по всей стране, передает УНН со ссылкой на AFP.
Первый автобус с 43 несовершеннолетними покинул район лагеря около 8:30 утра по местному времени. Всего к операции запланировано привлечь более 70 автобусов.
Демонтаж лагеря, где ранее разместились до 10 тыс. мигрантов, которые собирались попасть в Великобританию, был завершен в ночь на понедельник.
Франция призвала Британию "сделать больше" в этом вопросе. С середины октября Великобритания приняла более 270 детей и пообещала принять на сотни больше.
Президент Франции Франсуа Олланд на прошлой неделе пообещал, что молодежь из лагеря будет расселена по всей стране, с надеждой, что их наконец примет Великобритания.