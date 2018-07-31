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Фонд гарантування змінив правила продажу іпотек українців

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізосіб вдосконалив підхід до продажу іпотечних кредитів фізосіб у пулах, передає УНН з посиланням на повідомлення Фонду.

“Фонд гарантування вкладів удосконалив підхід до продажу прав вимоги за кредитами фізичних осіб, забезпеченими іпотекою. Насамперед, зміни стосуються політики формування та продажу пулів”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, усі не продані у ході індивідуальних торгів на голландському аукціоні іпотечні кредити на наступні торги виставлятимуться тільки у складі пулу. При цьому до складу такого “зібраного лоту” включатимуться щонайменше по 10 активів, сукупною вартістю від 30 млн гривень.

Формуватимуться пули за принципом спільності однієї або декількох ознак, таких як регіон, валюта договору, період проведення торгів, місцезнаходження предмету застави тощо.

Якщо ж і аукціони з продажу пулів не відбуватимуться, у подальшому із них формуватимуться ще крупніші пули, сукупною вартістю, орієнтовно, від 100 млн грн.

Ще одна із ключових змін — перегляд підходу до визначення мінімальної ціни продажу для пулів іпотечних кредитів фізосіб. У ході одного голландського аукціону вартість пулу максимально може знизитися лише на 50% від початкової ціни.

Зазначається, що перші, сформовані за новими принципами пули, торгуватимуться в системі ProZorro.Продажі уже у вересні цього року.

У Фонді нагадали, що розпочали індивідуальний продаж іпотечних кредитів фізичних осіб восени минулого року. Через індивідуальні торги вже пройшло понад 10 тисяч іпотек українців, заборгованість за якими склала близько 26 млрд грн. Із них на індивідуальних торгах продано 1,6 тисяч кредитів, заборгованість за якими склала близько 2 млрд грн. Середній рівень конверсії (співвідношення ціни продажу до балансової заборгованості) — 25%.

Нагадаємо, ФГВФО затвердив умови реструктуризації заборгованості за іпотечними кредитами фізичних осіб перед банками, що ліквідуються.

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