Фонд гарантирования изменил правила продажи ипотек украинцев

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Фонд гарантирования вкладов физлиц усовершенствовал подход к продаже ипотечных кредитов физлиц в пулах, передает УНН со ссылкой на сообщение Фонда.

“Фонд гарантирования вкладов усовершенствовал подход к продаже прав требования по кредитам физических лиц, обеспеченных ипотекой. Прежде всего, изменения касаются политики формирования и продажи пулов”, — говорится в сообщении.

В частности, все не проданные в ходе индивидуальных торгов на голландском аукционе ипотечные кредиты на следующие торги будут выставляться только в составе пула. При этом в состав такого “собранного лота” будут включаться минимум по 10 активов, совокупной стоимостью от 30 млн гривен.

Пулы будут формироваться по принципу общности по одному или нескольким признакам, таким как регион, валюта договора, период проведения торгов, местонахождение предмета залога и тому подобное.

Если же и аукционы по продаже пулов не будут происходить, в дальнейшем из них будут формироваться еще более крупные пулы, совокупной стоимостью ориентировочно от 100 млн грн.

Еще одно из ключевых изменений — пересмотр подхода к определению минимальной цены продажи для пулов ипотечных кредитов физлиц. В ходе одного голландского аукциона стоимость пула максимально может снизиться всего на 50% от начальной цены.

Отмечается, что первые, сформированные по новым принципам пулы, начнут торговаться в системе ProZorro.Продажи уже в сентябре этого года.

В Фонде напомнили, что начали индивидуальную продажу ипотечных кредитов физических лиц осенью прошлого года. Через индивидуальные торги уже прошло более 10 тысяч ипотек украинцев, задолженность по которым составила около 26 млрд грн. Из них на индивидуальных торгах продано 1,6 тысяч кредитов, задолженность по которым составила около 2 млрд грн. Средний уровень конверсии (соотношение цены продажи к балансовой задолженности) — 25%.

Напомним, ФГВФЛ утвердил условия реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам физических лиц перед банками, которые ликвидируются.

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