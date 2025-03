Фонд гарантування вкладів звинуватили у маніпуляціях

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Так, 1 грудня 2017 року НБУ опубліковав новину про те, що погодив запропонований Фондом гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) спосіб та порядок продажу заставлених у НБУ активів неплатоспроможних банків номінальною вартістю 14,1 млрд грн, які раніше в рамках пілотного проекту з пакетного продажу активів виставлялись на торги радниками з продажу активів First Financial Network (FFN) та The Debt Exchange (DebtX), передає УНН.