Фонд гарантування вкладів звинуватили у маніпуляціях
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Так, 1 грудня 2017 року НБУ опубліковав новину про те, що погодив запропонований Фондом гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) спосіб та порядок продажу заставлених у НБУ активів неплатоспроможних банків номінальною вартістю 14,1 млрд грн, які раніше в рамках пілотного проекту з пакетного продажу активів виставлялись на торги радниками з продажу активів First Financial Network (FFN) та The Debt Exchange (DebtX), передає УНН.
Однак, самим ФГВФО досі не було проведено конкурсу з відбору майданчиків, що матимуть право реалізовувати активи ФГВФО у форматі пулів. Згідно вимог конкурсної документації, останній термін подачі пропозицій на участь у відборі — до 10:00 7 грудня 2017 року, втім НБУ погодив реалізацію найбільш крупних та ліквідних активів через майданчики First Financial Network (FFN) та The Debt Exchange (DebtX).
“Складається враження, що ФГФО проводить конкурсний відбір суто для виконання формальних процедур та не бажає допускати до торгів ліквідними та цікавими ринку лотами жодну з незалежних торгових майданчиків. Все це призведе до зростання рівня корупції, зниження доходів як ФГВФО, так і державного бюджету. Зрештою, за всі ці забаганки чиновників доведеться заплатити простим платникам податків”, — заявив директор асоціації “Біржові та електронні майданчики” Олег Падалка.
Нагадаємо, раніше ФГВФО викрили на заниженні оціночної вартості активів неплатоспроможинх банків.
Крім того, проти співробітників ФГВФО відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства та незаконного збору коштів з боржників банку “Михайлівський”. Слідством зазначається, що ФГВФО навмисно вводив їх в оману та безпідставно вимагав погашення кредитної заборгованості.
“Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ “Банк Михайлівський” під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов’язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, в зв’язку з поступкою права вимоги за цими зобов’язаннями іншому (новому) кредитору — ТОВ “Фінансова компанія “Фагор”. В результаті цих дій ТОВ “Фінансова компанія „Фагор“, а також введенням в оману фізичними особами (сторонам в первинних зобов’язаннях) завдано збитків”, — йдеться у матеріалах слідства.