Фонд гарантирования вкладов обвинили в манипуляциях

Однако, самым ФГВФЛ до сих пор не было проведено конкурса по отбору площадок, которые будут иметь право реализовывать активы ФГВФЛ в формате пулов. Согласно требованиям конкурсной документации, последний срок подачи предложений на участие в отборе - до 10:00 7 декабря 2017, впрочем НБУ согласовал реализацию наиболее крупных и ликвидных активов через площадки First Financial Network (FFN) и The Debt Exchange (DebtX).

"Создается впечатление, что ФГФО проводит конкурсный отбор исключительно для выполнения формальных процедур и не желает допускать к торгам ликвидными и интересными рынке лотами одну из независимых торговых площадок. Все это приведет к росту уровня коррупции, снижение доходов как ФГВФЛ, так и государственного бюджета. В конце концов, за все эти прихоти чиновников придется заплатить простым налогоплательщикам", - заявил директор ассоциации "Биржевые и электронные площадки" Олег Падалка.

Напомним, ранее ФГВФЛ уличили в занижении оценочной стоимости активов неплатоспроможинх банков.

Кроме того, против сотрудников ФГВФЛ открыто уголовное производство по факту мошенничества и незаконного сбора средств с должников банка "Михайловский". Следствием отмечается, что ФГВФЛ намеренно вводил их в заблуждение и безосновательно требовал погашения кредитной задолженности.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор". В результате этих действий ООО "Финансовая компания "Фагор", а также введением в заблуждение физическими лицами (сторонам в первичных обязательствам) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.