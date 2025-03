Фонд гарантирования вкладов обвинили в манипуляциях

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Так, 1 декабря 2017 НБУ опубликовав новость о том, что согласовал предложенный Фондом гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) способ и порядок продажи заложенных в НБУ активов неплатежеспособных банков номинальной стоимостью 14,1 млрд грн, которые ранее в рамках пилотного проекта по пакетного продажи активов выставлялись на торги советниками по продаже активов First Financial Network (FFN) и The Debt Exchange (DebtX), передает УНН.